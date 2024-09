JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,20 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 27,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.258 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 36,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,68 EUR im Jahr 2024 aus.

