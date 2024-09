JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Vormittag

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,12 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 27,12 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,12 EUR. Mit einem Wert von 27,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.183 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,40 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,404 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je Aktie aus.

