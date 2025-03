JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,84 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 23,84 EUR. Bei 24,04 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.358 JENOPTIK-Aktien.

Bei 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 20,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 15,10 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,412 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

