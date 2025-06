JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Vormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 18,52 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 18,52 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,43 EUR ab. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 2.972 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 57,67 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

IONOS-Aktie wechselt vom MDAX in den SDAX - Rheinmetall ersetzt Kering im EURO STOXX 50

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich JENOPTIK-Aktionäre freuen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren gekostet