JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 22,10 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,10 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,76 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 76.881 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Abschläge von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,414 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 274,31 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

