JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK mit Aufschlag

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 32,14 EUR zu. Bei 32,18 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.292 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,80 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,62 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2021 erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,42 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Die Jenoptik AG ist ein integrierter Optoelektronik-Konzern. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen ist in den fünf Sparten Optische Systeme, Laser und Materialbearbeitung, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung und zivile Systeme tätig. Zu den Produkten aus den Gebieten der Laser- und optischen Technologie kommen Komponenten und Systeme für die Verkehrssicherheitstechnik wie Geschwindigkeits-, Ampel- und Mautüberwachungsanlagen sowie für die Fahrzeug- und Flugzeugausrüstung, darunter Antriebs- und Stabilisierungstechnik, optoelektronische Instrumente und Systeme sowie Software, Mess- und Regeltechnik für die Sicherheits- und Raumfahrtindustrie.

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Februar 2022: Experten empfehlen JENOPTIK-Aktie mehrheitlich zum Kauf

JENOPTIK-Aktie stark: JENOPTIK mit deutlich mehr Umsatz und operativem Gewinn

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK