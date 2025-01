JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Nachmittag zu

JENOPTIK im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 22,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,16 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.245 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 28,71 Prozent niedriger. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,83 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,414 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 274,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 26.03.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

