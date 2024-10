JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 23,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,70 EUR. Bei 23,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.439 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 31,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umsetzen können.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktien erholt - Hauck Aufhäuser sieht ASML-Gegenwind eingepreist

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX