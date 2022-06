JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 23.06.2022 16:22:00 Uhr um 2,4 Prozent auf 21,54 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,26 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.566 JENOPTIK-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,02 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 21,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,60 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,79 EUR aus.

Am 11.05.2022 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ebenfalls ein EPS von 0,07 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,49 Prozent auf 208,55 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,60 EUR je JENOPTIK-Aktie.

