JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,08 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,08 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,20 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,86 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,20 EUR. Bisher wurden heute 11.324 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 9,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 40,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 09.08.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 284,66 Mio. EUR – ein Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

