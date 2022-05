JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 24,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 24,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.967 JENOPTIK-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 33,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,44 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,50 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 176,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2022 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 09.08.2023 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

