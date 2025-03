JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 22,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 22,74 EUR ab. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,16 EUR. Mit einem Wert von 23,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 404.264 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 25,30 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 12,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,407 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,23 EUR an.

Am 12.11.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 263,81 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Am 01.04.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JENOPTIK-Aktie höher: Verträge von Kuschnereit und Havranek-Kosicek verlängert

Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen