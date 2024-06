JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 26,68 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 26,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.045 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,72 EUR markierte der Titel am 04.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 18,89 Prozent zulegen. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,409 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 256,15 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagmittag im Minus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende