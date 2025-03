JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 21,48 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 21,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 21,34 EUR. Bei 21,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 168.710 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 29,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 6,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,410 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 31,23 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 300,67 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. JENOPTIK dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

