JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 21,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:53 Uhr 2,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.870 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,413 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 274,31 Mio. EUR gegenüber 263,81 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

