JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 20,40 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 20,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 197.087 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 30,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 32,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,24 EUR am 03.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,78 Prozent.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,425 EUR je JENOPTIK-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,37 EUR aus.

Am 25.03.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 01.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,59 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

