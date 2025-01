JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag auf grünem Terrain

Kurs der JENOPTIK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 22,08 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 22,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 22,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.816 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,24 EUR am 03.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 8,33 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,413 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 EUR aus.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 274,31 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 263,81 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

