JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 26,04 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,1 Prozent auf 26,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 25,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.008 JENOPTIK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 16,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 23,35 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,430 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 256,15 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,73 EUR je Aktie belaufen.

