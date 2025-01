JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag ab

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 21,92 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 21,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.579 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,06 Prozent. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 8,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,417 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 274,31 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,67 EUR je Aktie belaufen.

