Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Profil
So bewegt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit sattem Kursplus

01.10.25 20:24 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit sattem Kursplus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,3 Prozent auf 25,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,70 EUR 1,40 EUR 6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 25,30 USD nach oben. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.105 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 88,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

mehr Analysen