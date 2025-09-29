DAX23.872 +0,5%ESt505.526 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.152 -0,4%Nas22.534 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Aktie im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Kursplus

30.09.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,00 USD zu.

Um 15:50 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 24,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,12 USD. Zuletzt wechselten 3.726 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 35,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 78,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
mehr Analysen