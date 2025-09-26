JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verliert am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 23,96 USD.
Das Papier von JinkoSolar befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 23,96 USD ab. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 23,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,44 USD. Bisher wurden heute 52.146 JinkoSolar-Aktien gehandelt.
Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 55,88 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 43,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden.
JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -53,959 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Analysen zu JinkoSolar
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
