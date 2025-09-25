DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.279 +0,7%Nas22.467 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1705 +0,4%Öl69,96 +0,5%Gold3.774 +0,7%
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verzeichnet am Abend Verluste

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 24,27 USD.

Um 20:03 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 24,27 USD. Bei 24,07 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 60.565 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,35 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 53,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 80,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

