JinkoSolar Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von JinkoSolar

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 25,10 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 25,10 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,26 USD. Bisher wurden via New York 37.988 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 48,80 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 87,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie.

