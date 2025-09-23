JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit sattem Kursplus

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,2 Prozent auf 25,61 USD zu.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 6,2 Prozent auf 25,61 USD. Bei 26,10 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,59 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 61.314 Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Gewinne von 45,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 90,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -53,959 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

