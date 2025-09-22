JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verliert am Dienstagabend

Aktie im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 24,27 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 19:59 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 24,27 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,26 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.592 JinkoSolar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. 53,89 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 44,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -53,959 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

