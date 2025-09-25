DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,66 +2,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.332 +0,5%Euro1,1798 -0,2%Öl67,68 -0,2%Gold3.776 +0,3%
DAX aktuell

Schaukelbörse vor Fortsetzung: DAX steuert zur Wochenmitte auf schwächeren Start zu

24.09.25 07:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX weiter auf Richtungssuche - Tieferer Start erwartet | finanzen.net

Das Hin und Her des DAX um die Marke von 23.600 Punkten dürfte am Mittwoch mit einem schwächeren Start weiter gehen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.611,3 PKT 84,3 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird in ersten vorbörslichen Indikationen um 0,2 Prozent tiefer bei 23.558 Punkten erwartet. Damit würde er weiter unter seiner 21-Tage-Linie bleiben, deren Überqueren ein kurzfristig positives charttechnisches Signal senden würde. Seit Ende August ist ihm dies aber nicht mehr gelungen.
Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex - angeschoben von der Wall Street - noch zulegen können und letztlich 0,36 Prozent fester bei 23.611,33 Zählern geschlossen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Schwache US-Vorgaben nach Powell-Aussagen

Von der Wall Street kommen am Mittwoch keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen haben am Vorabend ihrer Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

Powell wiederholte im Wesentlichen seine Aussagen aus der vergangenen Woche. Demnach sind die US-Leitzinsen auf einem "moderat restriktiven" Niveau. Dies impliziere mehr Spielraum für Zinssenkungen in diesem Jahr. Powell hob hervor, dass die Fed vor der Herausforderung stehe, ihre beiden Ziele zu erreichen: die Inflation niedrig und stabil zu halten und gleichzeitig für einen gesunden Arbeitsmarkt zu sorgen.

ifo-Index steht an

Hierzulande werden die Blicke der Anleger auf den ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zeigt. Die NordLB sieht gemischte Indikationen durch die jüngsten Einkaufsmanagerindizes, weshalb das Stimmungsbarometer einmal mehr besonders kritisch beobachtet werden dürfte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

07:28Schaukelbörse vor Fortsetzung: DAX steuert zur Wochenmitte auf schwächeren Start zu
07:05Airbus gegen Dassault: Europäisches Kampfjet-Projekt droht zu scheitern
06:53Asiens Börsen uneinheitlich -- Micron Technology mit kräftigem Gewinnsprung -- Tesla streicht Basismodell des Cybertrucks -- Goldpreis, DHL, Disney im Fokus
