DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.315 -1,2%Euro1,1795 +0,3%Öl62,49 +0,7%Gold4.490 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Börsengehandelte Schuldverschreibungen: Wie ETNs funktionieren Börsengehandelte Schuldverschreibungen: Wie ETNs funktionieren
Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien New York Schluss: Robuste Konjunkturdaten sorgen für moderate Gewinne

23.12.25 22:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat zugelegt. Robuste Konjunkturdaten stützen am Dienstag den Aktienmarkt, dämpften aber zugleich etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

Wer­bung

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,16 Prozent auf 48.442,41 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 6.909,79 Punkte nach oben. Er näherte sich damit weiter seinem Ende Oktober erreichten Rekordhoch von gut 6.920 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 gewann am Dienstag 0,50 Prozent auf 25.587,83 Punkte.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich./la/he