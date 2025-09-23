ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 650 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien tragen zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Kapitalmarkttag Mitte Dezember. Kamran Hossain geht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse davon aus, dass die Münchner ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite anheben werden. Für die Branche rechnet er aber 2026 mit einer weiteren Abschwächung. Bei Titeln mit der Einstufung "Positive Catalyst Watch" rechnen die Experten von JPMorgan mit einem kurzfristigen Anstieg des Aktienkurses./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
