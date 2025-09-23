DAX23.540 -0,3%ESt505.456 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.775 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 650 Euro

24.09.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
517,80 EUR 1,40 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien tragen zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Kapitalmarkttag Mitte Dezember. Kamran Hossain geht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse davon aus, dass die Münchner ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite anheben werden. Für die Branche rechnet er aber 2026 mit einer weiteren Abschwächung. Bei Titeln mit der Einstufung "Positive Catalyst Watch" rechnen die Experten von JPMorgan mit einem kurzfristigen Anstieg des Aktienkurses./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen