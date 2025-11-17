DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

17.11.25 12:04 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 539,60 EUR ab.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
541,20 EUR -6,00 EUR -1,10%
Um 11:48 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 539,60 EUR. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 539,00 EUR. Mit einem Wert von 547,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 36.214 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 14,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (468,70 EUR). Mit Abgaben von 13,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 587,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,02 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,72 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 48,17 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

