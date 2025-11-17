Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 540,60 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 540,60 EUR abwärts. Bei 538,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 547,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.037 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 468,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 13,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 20,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 22,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 587,63 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025. Es stand ein EPS von 15,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 7,02 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 48,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

