Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag schwächer

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 544,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 544,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 544,60 EUR nach. Bei 547,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3.661 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 468,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 13,97 Prozent sinken.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 22,18 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 587,63 EUR.

Am 11.11.2025 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 17,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 48,17 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

