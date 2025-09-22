DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht Hannover Rück von 'Analyst Focus List'

24.09.25 07:49 Uhr
Hannover Rück
Aktien
Hannover Rück
243,60 EUR -2,20 EUR -0,90%
243,60 EUR -2,20 EUR -0,90%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Hannover Rück von ihrer Auswahlliste "Analyst Focus List" gestrichen. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er ließ aber die Aktien der Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight". Die Bilanz sei stark wie nie und der Konzern sollte seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen. Die "Analyst Focus List" enthält die Topempfehlungen der Bank und wird regelmäßig aktualisiert./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

