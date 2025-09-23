DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,64 +2,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.239 +0,4%Euro1,1798 -0,1%Öl67,71 -0,1%Gold3.775 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Micron Technology mit kräftigem Gewinnsprung -- Tesla streicht Basismodell des Cybertrucks -- DHL im Fokus
Top News
DHL-Aktie: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi DHL-Aktie: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi
Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Allianz: Cyberabwehr hilft - Hacker suchen leichtere Beute

24.09.25 06:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
347,40 EUR -1,30 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Kriminelle Hacker machen sich nach Einschätzung der Allianz wegen verbesserter Cybersicherheit großer Unternehmen und Institutionen vermehrt auf die Suche nach leichterer Beute. Die Zahl der Cyberbanden hingegen nimmt nach wie vor zu, wie es im neuen Bericht des Unternehmensversicherers Allianz Commercial heißt. Doch anstelle gut geschützter Großunternehmen zielen die Täter demnach mehr auf mittlere und kleine Firmen mit weniger guten Abwehrsystemen. Außerdem verlagern die Angreifer ihr kriminelles Geschäft zum Teil weg von den USA und Europa in andere Weltregionen wie Asien oder Lateinamerika.

Wer­bung

Weniger Cyberschäden bei den Kunden, aber mehr Angreifer

Der Versicherer beruft sich dabei auf die firmeneigenen Daten: Die von den Kunden der Allianz-Tochter gemeldeten Cyberschäden waren demnach im ersten Halbjahr nur halb so hoch wie in den ersten sechs Monaten 2024. Sowohl die Zahl als auch Volumen der großen Angriffe mit jeweils mehr als einer Million Euro Schaden sind demnach kräftig gesunken. Absolute Zahlen nannte die Allianz nicht. "Unternehmen mit hohen Umsätzen, vielen personenbezogenen Daten und einer schwachen Informationssicherheit sind ideale Ziele für Hacker", sagte Michael Daum, der Leiter der weltweiten Cyberschadenbearbeitung bei Allianz Commercial.

"Solche Ziele sind jedoch zunehmend schwerer zu finden, weshalb Angreifer nun vermehrt kleinere und weniger gut geschützte Unternehmen ins Visier nehmen." Die Zahl der aktiven Ransomware-Gruppen, mit denen Daten verschlüsselt werden können, um Lösegeld zu erpressen, könnte nach Einschätzung der Allianz Commercial-Cyberfachleute in jüngster Zeit sogar um die Hälfte gestiegen sein.

Attacken auf Umwegen

Ein häufiges Ziel von Cyberangreifern war demnach im ersten Halbjahr die Industrie, mit einem Anteil von einem Drittel an den großen Schäden. Doch auch wenn ein Unternehmen die eigenen Sicherheitsvorkehrungen stark verbessert, finden bösartige Hacker unter Umständen auf Umwegen ein Einfallstor: über die von Unternehmen genutzten IT-Dienstleister./cho/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen