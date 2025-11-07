DAX23.671 -0,3%Est505.598 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1544 ±-0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.005 +0,7%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Aktienkurs im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag kaum verändert

07.11.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Mit einem Kurs von 353,50 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
350,50 EUR -3,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 353,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 354,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 353,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 353,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.368 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 281,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,28 Prozent Luft nach unten.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,80 EUR je Allianz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43 EUR an.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 54,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
