Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 353,10 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 353,10 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie sank bis auf 352,10 EUR. Mit einem Wert von 356,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.739 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 281,80 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,43 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

