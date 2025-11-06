Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 354,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 354,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 353,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 356,00 EUR. Bisher wurden heute 13.295 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,80 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,43 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Allianz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade

Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie