Allianz Aktie News: Allianz fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 352,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 352,90 EUR. Bei 351,20 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 353,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.659 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Gewinne von 7,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (281,80 EUR). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,80 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,43 EUR aus.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,83 EUR je Allianz-Aktie.

