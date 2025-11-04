Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 347,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 347,40 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 346,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 348,30 EUR. Zuletzt wechselten 155.186 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. 9,47 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 281,80 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,43 EUR an.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,83 EUR im Jahr 2025 aus.

