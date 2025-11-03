Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 352,60 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 352,60 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 353,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 352,90 EUR. Bisher wurden heute 67.690 Allianz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,86 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit Abgaben von 20,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,80 EUR je Allianz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,43 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,83 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

