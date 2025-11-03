DAX24.156 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,58 -2,1%Nas23.792 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursentwicklung

Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Montagnachmittag zu

03.11.25 16:08 Uhr
Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Allianz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 352,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
352,10 EUR 3,10 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 352,30 EUR zu. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 355,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 234.670 Stück.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,95 Prozent. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen