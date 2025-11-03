Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 352,30 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 352,30 EUR zu. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 355,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 234.670 Stück.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,95 Prozent. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor