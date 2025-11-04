DAX23.927 -0,9%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,82 -2,7%Nas23.544 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,56 -0,4%Gold3.969 -0,8%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Kaufen'

04.11.25 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
13,60 EUR -0,42 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal lägen etwas unter den Erwartungen, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Im schwächeren Marktumfeld stütze aber das robuste Ersatzteilgeschäft des Lkw-Zulieferers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

