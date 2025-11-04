ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal lägen etwas unter den Erwartungen, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Im schwächeren Marktumfeld stütze aber das robuste Ersatzteilgeschäft des Lkw-Zulieferers./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|SAF-HOLLAND SE Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Warburg Research
|29.10.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2025
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Warburg Research
