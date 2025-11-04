Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Einbußen

Kurs der Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 347,60 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 347,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 346,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,30 EUR. Zuletzt wechselten 47.503 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43 EUR an.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,37 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,83 EUR fest.

