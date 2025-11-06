DAX23.732 -1,3%Est505.607 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.073 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,22 -0,5%Gold3.978 ±-0,0%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Kursentwicklung im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

06.11.25 16:08 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 353,00 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 353,00 EUR abwärts. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 352,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 356,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.736 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,17 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,80 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
