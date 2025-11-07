DAX23.658 -0,3%Est505.595 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,64 -2,4%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1543 ±-0,0%Öl64,19 +1,0%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Analystenstimme

Commerzbank-Aktie legt zu: RBC hebt Ziel auf 36 Euro - 'Sector Perform'

07.11.25 11:02 Uhr
Commerzbank überrascht Analysten - RBC schraubt Kursziel für die Aktie kräftig nach oben - Aktie gewinnt | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,35 EUR 0,62 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft der Commerzbank habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert.

Wer­bung

Die Commerzbank-Aktie rückt im XETRA-Handel zeitweise 1,57 Prozent auf 32,39 Euro vor.

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:01Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
06.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen