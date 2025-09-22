ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel auf 160 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 170 auf 160 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er sei ein "Fan" des Turnarounds und der verbesserten Ergebnisstabilität der Schweizer, in der Bewertung hätten sie gegenüber der Konkurrenz aber inzwischen aufgeholt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

