ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel auf 160 Franken
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 170 auf 160 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er sei ein "Fan" des Turnarounds und der verbesserten Ergebnisstabilität der Schweizer, in der Bewertung hätten sie gegenüber der Konkurrenz aber inzwischen aufgeholt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Swiss Re AG
Analysen zu Swiss Re AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.2024
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.2024
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.2024
|Swiss Re Sell
|UBS AG
