JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

17:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:40 / BST

