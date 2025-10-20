DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.346 +0,0%Top 10 Crypto 15,33 -1,9%Nas 22.998 +0,0%Bitcoin 97.999 +3,1%Euro 1,1612 -0,3%Öl 61,44 +0,8%Gold 4.120 -5,4%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
147,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
147,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

