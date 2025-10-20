Swiss Re Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Swiss Re AG
|17:51
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
