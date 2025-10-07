DAX 24.542 +0,6%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.709 +1,4%Euro 1,1628 -0,3%Öl 66,36 +1,0%Gold 4.044 +1,5%
Swiss Re Aktie

161,75 EUR -0,25 EUR -0,15 %
STU
152,85 CHF +1,65 CHF +1,09 %
SWX
Marktkap. 44,9 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
161,75 EUR -0,25 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
99,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
152,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-35,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
152,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-35,23%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,05 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

