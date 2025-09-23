Swiss Re Aktie
Marktkap. 41,31 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 170 auf 160 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er sei ein "Fan" des Turnarounds und der verbesserten Ergebnisstabilität der Schweizer, in der Bewertung hätten sie gegenüber der Konkurrenz aber inzwischen aufgeholt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
141,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
139,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,03%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,05 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|08:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|08:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.