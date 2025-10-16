Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

18:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

