Swiss Re Aktie
Marktkap. 44,98 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
145,15 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
145,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,44%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|18:46
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
