DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.285 -0,2%Top 10 Crypto 14,26 -4,5%Nas 22.582 +0,1%Bitcoin 91.143 -1,4%Euro 1,1673 -0,1%Öl 60,97 -0,1%Gold 4.203 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
157,10 EUR -4,80 EUR -2,96 %
FSE
145,15 CHF -2,85 CHF -1,93 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,98 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

18:46 Uhr
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
157,10 EUR -4,80 EUR -2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
145,15 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
145,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,44%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

18:46 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Swiss Re Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Verluste in Zürich: So steht der SMI am Freitagnachmittag
finanzen.net Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Freitagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert am Freitagmittag im Minus
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Freitagssitzung im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net SIX-Handel: SLI beendet die Donnerstagssitzung im Plus
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
EQS Group Wildfires and severe thunderstorms in the US drive global insured losses to USD 80 billion in first half of 2025, Swiss Re Institute estimates
EQS Group US tariffs to slow both global economic and insurance premium growth, says Swiss Re Institute
EQS Group Extreme heat more deadly than floods, earthquakes and hurricanes combined, finds Swiss Re's SONAR report
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen